Суд оставил Н.Штепу под арестом еще на два месяца

По словам корреспондента, на заседании адвокат Н.Штепы Дмитрий Марченко ходатайствовал о смягчении меры пресечения для подозреваемого, объясняя это тем, что подсудимая не сможет никак повлиять на свидетелей, поскольку они уже допрошены.

Однако, суд решил продлить арест в виде содержания в СИЗО до 26 декабря включительно.

Следующее заседание по делу Н.Штепы состоится 23 ноября.

Напомним, экс-мэра Славянска Нели Штепу подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также ее обвиняют в создании террористической группы или организации.