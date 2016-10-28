Суд залишив Н.Штепу під арештом ще на два місяці
Київ • УНН
ХАРКІВ-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Червонозаводський суд Харкова продовжив арешт екс-мера міста Слов'янськ Нелі Штепи до 26 грудня включно, передає кореспондент УНН.
За словами кореспондента, на засіданні адвокат Н.Штепи Дмитро Марченко клопотав про пом'якшення запобіжного заходу для підозрюваної, пояснюючи це тим, що підсудна не зможе ніяк вплинути на свідків, оскільки вони вже допитані.
Однак, суд вирішив продовжити арешт у вигляді утримання у СІЗО до 26 грудня включно.
Наступне засідання у справі Н.Штепи відбудеться 23 листопада.
Нагадаємо, екс-мера Слов'янська Нелю Штепу підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також її звинувачують в створенні терористичної групи чи організації.