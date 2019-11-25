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Суд закрыл одно из дел экс-нардепа Розенблата

Суд закрыл одно из дел экс-нардепа Розенблата

Киев  •  УНН

 • 9626 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Печерский районный суд Киева признал виновным народного депутата Украины 8-го созыва Борислава Розенблата в умышленном совершении действия в условиях реального конфликта интересов. Однако, дело закрыли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.

"Суд пришел к выводу, что бывший депутат умышленно совершил действия в условиях реального конфликта интересов... Однако, ввиду истечения сроков для наложения административного взыскания, дело об административном правонарушении судом закрыто", - говорится в сообщении.

САП напоминает, что речь идет о направлении им в феврале 2018 года в Национальное агентство депутатского обращения в порядке ст. 16 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" о проведении полной проверки деклараций одного из сотрудников правоохранительных органов, от которого, по версии стороны обвинения, депутат неоднократно получал неправомерную выгоду, в результате чего был уличен правоохранителями летом 2017 года и ему было сообщено о подозрении.

Напомним, в марте 2019 года Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в суд протокол об административном правонарушении в отношении народного депутата Борислава Розенблата, который обратился в НАПК с депутатским обращением с вопросом, что составлял его частный интерес.

Добавим, Розенблат фигурирует еще и в "янтарном деле". Речь идет об уголовном производстве по факту получения неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в добыче янтаря в Украине. По данным следствия, преступление совершено при участии народных депутатов Украины.

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