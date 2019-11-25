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Суд закрив одну зі справ екснардепа Розенблата

Суд закрив одну зі справ екснардепа Розенблата

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. Печерський районний суд Києва визнав винним народного депутата України 8-го скликання Борислава Розенблата в умисному вчиненні дії в умовах реального конфлікту інтересів. Проте, справу закрили. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.

"Суд дійшов висновку, що колишній депутат умисно вчинив дії в умовах реального конфлікту інтересів… Проте, зважаючи на закінчення строків для накладення адміністративного стягнення, справа про адміністративне правопорушення судом закрита", - йдеться в повідомленні.

САП нагадує, що йдеться про направлення ним у лютому 2018 року до Національного агентства депутатського звернення у порядку ст. 16 Закону України "Про статус народного депутата України" про проведення повної перевірки декларацій одного зі співробітників правоохоронного органу, від якого, за версією сторони обвинувачення, депутат неодноразово отримував неправомірну вигоду, внаслідок чого був викритий правоохоронцями влітку 2017 року та йому було повідомлено про підозру.

Нагадаємо, у березні 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про адміністративне правопорушення стосовно народного депутата Борислава Розенблата, який звернувся до НАЗК із депутатським зверненням з питанням, що становило його приватний інтерес.

Додамо, Розенблат фігурує ще й у "бурштиновій справі". Йдеться про кримінальне провадження за фактом отримання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у видобутку бурштину в Україні. За даними слідства, злочин вчинено за участі народних депутатів України. 

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