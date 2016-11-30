Суд ЕС аннулировал часть санкций против друга В.Путина - СМИ

"Суд частично признал обоснованным иск господина Ротенберга. Он аннулировал ограничительные меры, действующие с 31 июля 2014 по 14 марта 2015 года, но подтвердил их действие за период с 15 марта 2015 по 15 сентября 2016 года", - сообщили в Европейском суде.

Слушания по иску А.Ротенберга состоялись летом 2016 года. Он обжаловал внесение своего имени в санкционный список Евросоюза в октябре 2014 года. Бизнесмена внесли в реестр физических лиц, которым запрещен въезд в страны ЕС и чьи активы подлежат замораживанию в соответствии с решением Европейского Совета от 30 июля 2014 года.

Брюссель мотивировал такое решение тем, что А.Ротенберг "поддерживал или получал выгоду от представителей РФ, которые принимают решения и ответственны за дестабилизацию ситуации на востоке Украины и за незаконную аннексию Крыма". После этого в Италии арестовали недвижимость, которая принадлежит бизнесмену, и заморозили имущество его компаний. Общая стоимость замороженных активов оценивалась в 30 млн евро.

64-летний Аркадий Ротенберг - друг и бывший спарринг-партнер президента России Владимира Путина по дзюдо. Он был одним из первых российских бизнесменов, против которых ЕС ввел санкции в связи с аннексией украинского полуострова. Компания "Стройгазмонтаж" А.Ротенберга в 2015 году стала единственным подрядчиком работ в проекте строительства моста через Керченский пролив, который должен соединить Россию с Крымом.