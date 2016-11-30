Суд ЄС анулював частину санкцій проти друга В.Путіна - ЗМІ

"Суд частково визнав обґрунтованим позов пана Ротенберга. Він анулював обмежувальні заходи, чинні з 31 липня 2014 року по 14 березня 2015 року, але підтвердив їхню чинність за період від 15 березня 2015 року по 15 вересня 2016 року", - повідомили в Європейському суді.

Слухання щодо позову А.Ротенберга відбулися влітку 2016 року. Він оскаржив внесення свого імені до санкційного списку Євросоюзу в жовтні 2014 року. Бізнесмена внесли до реєстру фізичних осіб, яким заборонили в'їзд до країн ЄС та чиї активи підлягають заморожуванню згідно з рішенням Європейської Ради від 30 липня 2014 року.

Брюссель мотивував таке рішення тим, що А.Ротенберг "підтримував або отримував зиск від представників РФ, які ухвалюють рішення і відповідальні за дестабілізацію ситуації на сході України і за незаконну анексію Криму". Після цього в Італії заарештували нерухомість, яка належить бізнесмену, та заморозили майно його компаній. Загальна вартість заморожених активів оцінювалася у 30 мільйонів євро.

64-річний Аркадій Ротенберг - друг і колишній спаринг-партнер президента Росії Володимира Путіна по дзюдо. Він був одним із перших російських бізнесменів, проти яких ЄС запровадив санкції у зв'язку з анексією українського півострова. Компанія "Стройгазмонтаж" А.Ротенберга у 2015 році стала єдиним підрядником робіт у проекті будівництва моста через Керченську протоку, який мав з'єднати Росію з Кримом.