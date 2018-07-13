Суд, где рассматривают продление ареста Савченко, "заминировали"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. Неизвестный сообщил о заминировании здания Шевченковского районного суда, который рассматривает ходатайство прокуратуры на продление ареста народного депутата Надежды Савченко. Как передает корреспондент УНН, об этом журналистам сообщили адвокаты Савченко.
"Охрана зашла, сказала, что заминировали", - сказали адвокаты.
В связи с таким ходом событий распорядитель суда попросил присутствующих освободить зал судебного заседания, но они отказались.
Напомним, защита народного депутата Надежды Савченко просит суд отложить до 17 июля судебное заседание по рассмотрению ходатайства прокуратуры о продлении ей срока ареста.
Отметим, Шевченковский суд уже 4 день пытается рассмотреть и принять решение по ходатайству прокуратуры о продлении Савченко срок содержания под стражей, поскольку действие предыдущего истекает сегодня.
15 мая 2018 года следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемого по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.