Суд, який розглядає продовження арешту Савченко, "замінували"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Невідома особа повідомила про замінування будівлі Шевченківського районного суду, який розглядає клопотання прокуратури на продовження арешту народного депутата Надії Савченко. Як передає кореспондент УНН, про це журналістам повідомили адвокати Савченко.
“Охорона зайшла, сказала, що замінували”, — сказали адвокати.
У зв'язку з таким перебігом подій розпорядник суду попросив присутніх звільнити залу судового засідання, але вони відмовилися.
Нагадаємо, захист народного депутата Надії Савченко просить суд відкласти до 17 липня судове засідання з розгляду клопотання прокуратури про продовження їй терміну арешту.
Зазначимо, Шевченківський суд вже 4 день намагається розглянути і ухвалити рішення за клопотанням прокуратури про продовження Савченко термін тримання під вартою, оскільки дія попереднього спливає сьогодні.
15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.