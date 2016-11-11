Суд признал экс-мэра Запорожья А.Сина виновным по "делу врачей"

А.Сина признали виновным в нарушении ряда статей Трудового законодательства и назначил ему наказание в виде двух лет лишения права занимать руководящие должности.

Иски двух запорожских врачей по возмещению морального вреда отклонили.

А.Син после суда отметил, что не собирается занимать руководящие должности в течение ближайшего времени, но стремится к справедливости, поэтому, вероятно, обжалует приговор суда в апелляционном суде.

Напомним, бывшему мэру Запорожья предъявляют обвинение за несоблюдение ряда законов Украины и Трудового кодекса. В частности, неправомерное заключение контрактов с врачами и руководителями коммунальных предприятий города.