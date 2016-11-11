Суд признал экс-мэра Запорожья А.Сина виновным по "делу врачей"
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Только что суд вынес приговор бывшему главе Запорожья А.Сину по "делу врачей", передает корреспондент УНН.
А.Сина признали виновным в нарушении ряда статей Трудового законодательства и назначил ему наказание в виде двух лет лишения права занимать руководящие должности.
Иски двух запорожских врачей по возмещению морального вреда отклонили.
А.Син после суда отметил, что не собирается занимать руководящие должности в течение ближайшего времени, но стремится к справедливости, поэтому, вероятно, обжалует приговор суда в апелляционном суде.
Напомним, бывшему мэру Запорожья предъявляют обвинение за несоблюдение ряда законов Украины и Трудового кодекса. В частности, неправомерное заключение контрактов с врачами и руководителями коммунальных предприятий города.