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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Суд визнав екс-мера Запоріжжя О.Сіна винним у "справі лікарів"

Суд визнав екс-мера Запоріжжя О.Сіна винним у "справі лікарів"

Київ • УНН

 • 10618 перегляди

ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Щойно суд виніс вирок колишньому очільнику Запоріжжя О.Сіну щодо “справи лікарів”, передає кореспондент УНН.

О.Сіна визнали винним у порушенні низки статей Трудового законодавства та призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення права обіймати керівні посади.

Позови двох запорізьких лікарів щодо відшкодування моральної шкоди відхилили.

О.Сін після суду зазначив, що не збирається обіймати керівні посади протягом найближчого часу, але прагне справедливості, тому, ймовірно, оскаржить вирок суду в апеляційному суді.

Нагадаємо, колишньому меру Запоріжжя висувають обвинувачення щодо недодержання низки законів України та Трудового кодексу. А саме, неправомірні укладання контрактів з лікарями та керівниками комунальних підприємств міста.

Українські Національні Новини

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