Суд определил дату подготовительного заседания по делу капитана судна "Норд"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107908 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 115659 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 153887 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147405 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137895 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128904 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173366 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118132 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141683 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145425 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Суд определил дату подготовительного заседания по делу капитана судна "Норд"

Суд определил дату подготовительного заседания по делу капитана судна "Норд"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Оболонский районный суд Киева назначил на 12 ноября подготовительное заседание по уголовному производства по подозрению капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко, который подозревается в занятии незаконным рыбным промыслом и въезде на оккупированную территорию. Об этом сообщили УНН в суде.

"По Горбенко у нас дата определена на 12 ноября на 9:00", - сказали в Оболонском суде.

Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд", приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.

Так, 8 октября прокуратура АР Крым направила в суд уголовное производство в отношении капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко, который подозревается в занятии незаконным рыбным промыслом и въезде на оккупированную территорию.

Отметим, 30 октября семь задержанных моряков с судна "Норд" вернулись в Крым.

Как сообщал УНН, прокуратура Автономной Республики Крым передала судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда.

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