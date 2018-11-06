Суд определил дату подготовительного заседания по делу капитана судна "Норд"
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Оболонский районный суд Киева назначил на 12 ноября подготовительное заседание по уголовному производства по подозрению капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко, который подозревается в занятии незаконным рыбным промыслом и въезде на оккупированную территорию. Об этом сообщили УНН в суде.
"По Горбенко у нас дата определена на 12 ноября на 9:00", - сказали в Оболонском суде.
Напомним, 25 марта в части украинских вод Азовского моря корабль морской охраны Госпогранслужбы задержал рыболовецкое судно-нарушитель "Норд", приписанное к одному из портов оккупированной АР Крым, под флагом РФ.
Так, 8 октября прокуратура АР Крым направила в суд уголовное производство в отношении капитана крымского судна "Норд" Владимира Горбенко, который подозревается в занятии незаконным рыбным промыслом и въезде на оккупированную территорию.
Отметим, 30 октября семь задержанных моряков с судна "Норд" вернулись в Крым.
Как сообщал УНН, прокуратура Автономной Республики Крым передала судно "Норд" Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) в соответствии с решением суда.