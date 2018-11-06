Суд визначився з датою підготовчого засідання у справі капітана судна “Норд”

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Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Оболонський районний суд Києва призначив на 12 листопада підготовче засідання у кримінальному провадження за підозрою капітана кримського судна “Норд” Володимира Горбенка, який підозрюється у занятті незаконним рибним промислом і в’їзді на окуповану територію. Про це УНН повідомили у суді.

“По Горбенку у нас дата визначена на 12 листопада на 9 годину”. — сказали в Оболонському суді.

Нагадаємо, 25 березня у частині українських вод Азовського моря корабель морської охорони Держприкордонслужби затримав риболовецьке судно-порушника “Норд”, приписане до одного з портів окупованої АР Крим, під прапором РФ.

Так, 8 жовтня прокуратура АР Крим направила до суду кримінальне провадження щодо капітана кримського судна “Норд” Володимира Горбенка, який підозрюється у занятті незаконним рибним промислом і в’їзді на окуповану територію.

Зазначимо, 30 жовтня семеро затриманих моряків із судна "Норд" повернулися в Крим.

Як повідомляв УНН, прокуратура Автономної Республіки Крим передала судно “Норд” Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) відповідно до рішення суду.

Українські Національні Новини

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