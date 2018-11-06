Суд визначився з датою підготовчого засідання у справі капітана судна “Норд”

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Оболонський районний суд Києва призначив на 12 листопада підготовче засідання у кримінальному провадження за підозрою капітана кримського судна “Норд” Володимира Горбенка, який підозрюється у занятті незаконним рибним промислом і в’їзді на окуповану територію. Про це УНН повідомили у суді.