Суд определил дату подготовительного заседания по делу мэра Ужгорода
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Подготовительное судебное заседание по делу по обвинению в присвоении мелькнет городского головы Ужгорода Богдана Андреева назначено на 4 декабря. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.
"В суд поступил обвинительный акт в отношении Ужгородского городского головы Богдана Андреева. Подготовительное судебное заседание по данному уголовному производству назначено на 11 часов 4 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-центре, рассмотрение дела будет проходить в составе трех профессиональных судей, поскольку лицо обвиняется в совершении преступлений, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на более десяти лет.
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Напомним, прокуратура Закарпатской области обвиняет Богдана Андреева в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупном размере) и ч.2 ст.28 ч.2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц). В то же время суд отказался отстранять мэра Ужгорода от должности.