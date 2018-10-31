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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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8 марта, 10:25 • 118828 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 157776 просмотра

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7 марта, 15:45 • 138859 просмотра

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Суд определил дату подготовительного заседания по делу мэра Ужгорода

Суд определил дату подготовительного заседания по делу мэра Ужгорода

Киев  •  УНН

 • 7818 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Подготовительное судебное заседание по делу по обвинению в присвоении мелькнет городского головы Ужгорода Богдана Андреева назначено на 4 декабря. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.

"В суд поступил обвинительный акт в отношении Ужгородского городского головы Богдана Андреева. Подготовительное судебное заседание по данному уголовному производству назначено на 11 часов 4 декабря 2018 года", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-центре, рассмотрение дела будет проходить в составе трех профессиональных судей, поскольку лицо обвиняется в совершении преступлений, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на более десяти лет.

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Напомним, прокуратура Закарпатской области обвиняет Богдана Андреева в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупном размере) и ч.2 ст.28 ч.2 ст. 366 УК Украины (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, совершенное по предварительному сговору группой лиц). В то же время суд отказался отстранять мэра Ужгорода от должности.

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