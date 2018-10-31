Суд визначив дату підготовчого засідання у справі мера Ужгорода

"До суду надійшов обвинувальний акт стосовно Ужгородського міського голови Богдана Андріїва. Підготовче судове засідання у даному кримінальному провадженні призначено на 11-ту годину 4 грудня 2018 року", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили у прес-центрі, розгляд справи відбуватиметься у складі трьох професійних суддів, оскільки особа обвинувачується у вчиненні злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на понад десять років.



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Нагадаємо, прокуратура Закарпатської області обвинувачує Богдана Андріїва у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великому розмірі) та ч.2 ст.28 ч.2 ст. 366 КК України (Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб ). У той же час суд відмовився відстороняти мера Ужгорода від посади.



