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Суд визначив дату підготовчого засідання у справі мера Ужгорода

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Підготовче судове засідання у справі за обвинуваченням у привласненні майне міського голови Ужгорода Богдана Андріїва призначено на 4 грудня. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.

"До суду надійшов обвинувальний акт стосовно Ужгородського міського голови Богдана Андріїва. Підготовче судове засідання у даному кримінальному провадженні призначено на 11-ту годину 4 грудня 2018 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у прес-центрі, розгляд справи відбуватиметься у складі трьох професійних суддів, оскільки особа обвинувачується у вчиненні злочинів, за яке передбачено покарання у виді позбавлення волі на понад десять років.

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Нагадаємо, прокуратура Закарпатської області обвинувачує Богдана Андріїва у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.191 КК України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великому розмірі) та ч.2 ст.28 ч.2 ст. 366 КК України (Службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за попередньою змовою групою осіб ). У той же час суд відмовився відстороняти мера Ужгорода від посади.

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