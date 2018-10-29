Справу щодо мера Ужгорода передано до суду

КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Прокуратура завершила слідство і передала до суду кримінальне провадження стосовно мера Ужгорода Богдана Андріїва, який підозрюється у сприянні керівникам товариства, підозрюваних у привласненні коштів. Про це у Facebook повідомляє прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.