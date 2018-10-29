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Справу щодо мера Ужгорода передано до суду

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КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Прокуратура завершила слідство і передала до суду кримінальне провадження стосовно мера Ужгорода Богдана Андріїва, який підозрюється у сприянні керівникам товариства, підозрюваних у привласненні коштів. Про це у Facebook повідомляє прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.

“Прокуратурою Закарпатської області затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні стосовно Ужгородського міського голови”, — написала Сарган.

За її словами, в ході досудового розслідування встановлено, що внаслідок протиправних дій міського голови міста Ужгорода із місцевого бюджету незаконно, як оплату за невиконані роботи та невикористані будівельні матеріали, перераховано більше 6,5 млн грн, виділених на реконструкцію пам’ятки архітектури національного значення “Амбар та винний льох XVII століття” (відома як “Совине гніздо”).

Дії підозрюваного кваліфіковані за ч.5 ст.191 КК України (розтрата коштів, вчинена шляхом зловживання своїм службовим становищем, в особливо великому розмірі) та ч.2 ст.28 — ч.2 ст.366 КК України (співучасть за попередньою змовою у службовому підробленні документів).

Нагадаємо, суд в Ужгороді відмовив у задоволенні клопотання прокуратури про відсторонення від виконання службових обов’язків мера міста Богдана Андріїва, стосовно якого відкрито та розслідується кримінальне провадження.

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