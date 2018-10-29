Дело по мэру Ужгорода передали в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Прокуратура завершила следствие и передала в суд уголовное производство в отношении мэра Ужгорода Богдана Андриева, который подозревается в содействии руководителям общества, подозреваемых в присвоении средств. Об этом в Facebook сообщает пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
“Прокуратурой Закарпатской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Ужгородского городского головы”, — написала Сарган.
По ее словам, в ходе досудебного расследования установлено, что в результате противоправных действий городского главы Ужгорода из местного бюджета незаконно, в качестве оплаты за невыполненные работы и неиспользованные строительные материалы, перечислено более 6,5 млн грн, выделенных на реконструкцию памятника архитектуры национального значения “Амбар и винный погреб XVII века” (известный как “Совиное гнездо”).
Действия подозреваемого квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины (растрата средств путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупном размере) и ч.2 ст.28 — ч.2 ст.366 УК Украины (соучастие по предварительному сговору в служебном подлоге документов).
Напомним, суд в Ужгороде отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры об отстранении от исполнения служебных обязанностей мэра города Богдана Андриева, в отношении которого открыто и расследуется уголовное производство.