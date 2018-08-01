Суд решил заменить Януковичу бесплатного защитника
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Коллегия судей Оболонского районного суда приняла решение заменить адвоката экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в государственной измене, Виктора Овсянникова на другого государственного защитника, передает корреспондент УНН.
"Объявляется решение суда ... Учитывая статью 47 УПК Украины - самовольное оставление судебного заседания является неприемлемым. Также, в судебном заседании защитник Овсянников проявил непрофессионализм - на неоднократные разъяснения суда защитник никак не реагировал ... Суд решил заменить защитника обвиняемого Януковича другим адвокатом. Поручить региональному центру по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в городе Киеве с целью обеспечения непрерывности предоставления бесплатной правовой помощи безотлагательно назначить адвоката для осуществления защиты обвиняемого Януковича и обеспечить его явку на судебное заседание, которое состоится 16 августа 2018 в 10:00", - сообщил судья.
С учетом перерыва предлагается новому защитнику заблаговременно приступить к ознакомлению с материалами дела.
Как сообщал УНН, назначенный Региональным центром предоставления бесплатной правовой помощи адвокат Виктор Овсянников для защиты интересов Виктора Януковича сегодня трижды уходил из заседания по делу экс-президента.