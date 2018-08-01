Суд вирішив замінити Януковичу безкоштовного захисника

“Оголошується ухвала суду... Враховуючи статтю 47 КПК України — самовільне залишення судового засідання є неприйнятним. Також, у судовому засіданні захисник Овсянніков проявив непрофесіоналізм — на неодноразові роз’яснення суду захисник жодним чином не реагував... Суд ухвалив замінити захисника обвинуваченого Януковича іншим адвокатом. Доручити регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві з метою забезпечення безперервності надання безоплатної правової допомоги невідкладно призначити адвоката для здійснення захисту обвинуваченого Януковича та забезпечити його явку на судове засідання, яке відбудеться 16 серпня 2018 року о 10:00”, — повідомив суддя.

З урахуванням перерви пропонується новому захиснику завчасно приступити до ознайомлення з матеріалами справи.

Як повідомляв УНН, призначений Регіональним центром надання безоплатної правової допомоги адвокат Віктор Овсянніков для захисту інтересів Віктора Януковича сьогодні тричі йшов з засідання у справі екс-президента.