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Суд вирішив замінити Януковичу безкоштовного захисника

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 серпня. УНН. Колегія суддів Оболонського районного суду прийняла рішення замінити адвоката екс-президента України Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, Віктора Овсяннікова на іншого державного захисника, передає кореспондент УНН.

“Оголошується ухвала суду... Враховуючи статтю 47 КПК України — самовільне залишення судового засідання є неприйнятним. Також, у судовому засіданні захисник Овсянніков проявив непрофесіоналізм — на неодноразові роз’яснення суду захисник жодним чином не реагував... Суд ухвалив замінити захисника обвинуваченого Януковича іншим адвокатом. Доручити регіональному центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у місті Києві з метою забезпечення безперервності надання безоплатної правової допомоги невідкладно призначити адвоката для здійснення захисту обвинуваченого Януковича та забезпечити його явку на судове засідання, яке відбудеться 16 серпня 2018 року о 10:00”, — повідомив суддя.

З урахуванням перерви пропонується новому захиснику завчасно приступити до ознайомлення з матеріалами справи.

Як повідомляв УНН, призначений Регіональним центром надання безоплатної правової допомоги адвокат Віктор Овсянніков для захисту інтересів Віктора Януковича сьогодні тричі йшов з засідання у справі екс-президента.

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