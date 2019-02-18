Суд отстранил главу Могилев-Подольского за взятку
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Городского главу Могилев-Подольского Винницкой области Петра Бровко отстранеили от исполнения полномочий на время расследования по делу получения им взятки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Винницкий городской суд удовлетворил ходатайство следователя об отстранении от должности Бровко для обеспечения уголовного производства. Следственный судья принял отстранить главу Могилев-Подольского до 8 апреля 2019 года.
Напомним, городской глава Могилев-Подольского Петр Бровко по предварительному сговору с начальником земельного отдела городского совета получил от потенциального застройщика часть взятки в сумме 7,5 тыс. долларов за подписание договора суперфиция и дальнейшее содействие в получении в собственность земельного участка площадью 0,3 га под многоквартирную застройку.
Главе города объявили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки) и арестовали.