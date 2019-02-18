Суд відсторонив голову Могилів-Подільського через хабар

Вінницький міський суд задовольнив клопотання слідчого про відсторонення від посади Бровка для забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя ухвалив відсторонити міського голову Могилів-Подільського до 8 квітня 2019 року.

Нагадаємо, голова Могилів-Подільського Петро Бровко за попередньою змовою з начальником земельного відділу міської ради одержав від потенційного забудовника частину хабаря у сумі 7,5 тис. доларів за підписання договору суперфіцію та подальше сприяння в одержанні у власність земельної ділянки площею 0,3 га під багатоквартирну забудову.

Очільнику міста оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (Одержання хабара) та арештували.