Суд отпустил под домашний арест брата заместителя главы Запорожской ОГА

Суд отпустил под круглосуточный домашний арест родного брата заместителя председателя Запорожского областного совета Марка Марченко. По словам адвоката, судебное заседание состоялось ночью.

Ранее, в субботу поздно вечером, суд избрал круглосуточный домашний арест и В.Марченко.

Адвокат сообщил, что защита намерена обжаловать решение суда и добиться более мягкой меры пресечения.

В обоих случаях прокуроры требовали от судей назначить подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативной залогом 87 млн.



По словам С.Барбашина, в ходе судебного заседания было установлено, что стадионы построены, а из 87 млн ​​было выделено 50 млн, тогда как следователи считают, что стадионы не построены и украдено 87 млн ​​грн.

Как сообщал УНН, сотрудники харьковской прокуратуры задержали заместителя председателя Запорожского областного совета Владислава Марченко.

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что обыски в запорожских чиновников касались депутата облсовета и его брата, которые через влияние на должностных лиц организовывали фиктивные тендеры на благоустройство парка (2,7 млн грн) и школьные спортплощадки (84 млн грн) с заранее определенным победителем.