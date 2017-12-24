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Суд відпустив під домашній арешт брата заступника голови Запорізької ОДА

Київ • УНН

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ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 24 грудня. УНН. Червонозаводський районний суд Харкова обрав заступнику голови Запорізької обласної ради Владиславу Марченку та його брату Марку, які підозрюються в організації фіктивних тендерів, цілодобовий домашній арешт. Про це кореспонденту УНН повідомив адвокат заступника голови облради Сергій Барбашин.

Суд відпустив під домашній арешт брата заступника голови Запорізької ОДА

Суд відпустив під цілодобовий домашній арешт рідного брата заступника голови Запорізької обласної ради Марка Марченка. За словами адвоката, судове засідання відбулось вночі.

Раніше, у суботу пізно ввечері, суд обрав цілодобовий домашній арешт і В.Марченку.

Адвокат повідомив, що захист має намір оскаржити рішення суду та добитись більш м'якого запобіжного заходу.

В обох випадках прокурори вимагали від суддів призначити підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативною заставою 87 млн.

За словами С.Барбашина, у ході судового засідання було з'ясовано, що стадіони побудовані, а з 87 млн було виділено 50 млн, тоді як слідчі вважають, що стадіони не збудовані і вкрадено 87 млн грн.

Як повідомляв УНН, співробітники харківської прокуратури затримали заступника голови Запорізької обласної ради Владислава Марченка.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що обшуки у запорізьких чиновників стосувалися депутата облради та його брата, які через вплив на посадових осіб організовували фіктивні тендери на благоустрій парку (2,7 млн грн) та шкільні спортмайданчики (84 млн грн) з наперед визначеним переможцем.

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