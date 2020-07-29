Суд отправил под арест подозреваемого в убийстве бойца полка "Азов"

Сегодня, 29 июля, Запорожский апелляционный суд удовлетворил ходатайство и избрал подозревамому меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права внесения залога.



"27 июля следственным управлением ГУНП в Запорожской области в связи со смертью потерпевшего подозреваемому было изменено подозрение на ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. В тот же день следователи по согласованию с прокуратурой обратились в суд с ходатайством об избрании злоумышленнику меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в полиции.

Как сообщили в пресс-службе Запорожского апелляционного суда, подозреваемый и его защитники приняли участие в судебном заседании в режиме видеоконференции с Коммунарского районного суда г. Запорожье.

"Также в зале апелляционного суда присутствовали представители батальона Азов, ветеранской общественности, общественности и средств массовой информации", - добавили в суде.

Напомним, 21 июля около 23:55 в Коммунарское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из 5-й городской больницы о том, что от одного из торговых центров города с травмами головы доставили местного жителя, 1991 года рождения - бойца полка "Азов".



Работники полиции установили подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Впоследствии ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Районным судом Запорожской области фигуранту была избрана мера пресечения в виде залога 40 000 гривен.