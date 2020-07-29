Суд відправив під арешт підозрюваного у вбивстві бійця полку "Азов"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Запорізьким апеляційним судом обраний раніше запобіжний захід у вигляді застави для підозрюваного у смертельному побитті військовослужбовця змінено на тримання під вартою. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Запорізькій області.
Сьогодні, 29 липня, Запорізький апеляційний суд задовольнив клопотання та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб без права внесення застави.
"27 липня слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області у зв’язку зі смертю потерпілого підозрюваному було змінено підозру на ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України. Того ж дня слідчі за погодженням з прокуратурою звернулися до суду з клопотанням про обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - повідомили у поліції.
Як повідомили у пресслужбі Запорізького апеляційного суду, підозрюваний та його захисники взяли участь в судовому засіданні в режимі відеоконференції з Комунарського районного суду м. Запоріжжя.
"Також в залі апеляційного суду були присутні представники батальйону Азов, ветеранської спільноти, громадськості та засобів масової інформації", - додали у суді.
Нагадаємо, 21 липня близько 23:55 до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з 5-ї міської лікарні про те, що від одного з торговельних центрів міста з травмами голови доставили місцевого жителя, 1991 року народження – бійця полку "Азов".
Працівники поліції встановили підозрюваного у завданні тяжких тілесних ушкоджень та затримали його в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Згодом йому повідомили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Районним судом Запорізької області фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді застави 40 000 гривень.