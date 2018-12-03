Суд отказался снимать арест с российского танкера в Херсоне
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. В Херсоне суд отказался снимать арест с российского танкера "Mekhanik Pogodin". Об этом в Facebook сообщил представитель Президента в АР Крым Борис Бабин, передает УНН.
"Херсонский окружной административный суд отказал сегодня судовладельцу танкера "Mekhanik Pogodin" в иске о прекращении блокирования этого подсанкционного имущества бенефициаров государства-агрессора", - написал Бабин.
Напомним, 10 августа 2018 года в Херсонский морской торговый порт зашло судно Mekhanik Pogodin, которое принадлежит российской компании, находящейся в списке санкций СНБО, из-за чего оно было задержано.
Добавим, что команду российского судна Mekhanik Pogodin не задерживали.