Суд відмовився знімати арешт з російського танкера у Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Херсоні суд відмовився знімати арешт з російського танкера “Mekhanik Pogodin”. Про це у Facebook повідомив представник Президента в АР Крим Борис Бабін, передає УНН.
“Херсонський окружний адміністративний суд відмовив сьогодні судновласнику танкера "Mekhanik Pogodin" у позові щодо припинення блокування цього підсанкційного майна бенефіціарів держави-агресора”, — написав Бабін.
Нагадаємо, 10 серпня 2018 року в Херсонський морський торговельний порт зайшло судно Mekhanik Pogodin, яке належить російській компанії, що знаходиться в списку санкцій РНБО, через що воно було затримано.
Додамо, що команду російського судна Mekhanik Pogodin не затримували.