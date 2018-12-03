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Суд відмовився знімати арешт з російського танкера у Херсоні

Суд відмовився знімати арешт з російського танкера у Херсоні

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. У Херсоні суд відмовився знімати арешт з російського танкера “Mekhanik Pogodin”. Про це у Facebook повідомив представник Президента в АР Крим Борис Бабін, передає УНН.

“Херсонський окружний адміністративний суд відмовив сьогодні судновласнику танкера "Mekhanik Pogodin" у позові щодо припинення блокування цього підсанкційного майна бенефіціарів держави-агресора”, — написав Бабін.

Нагадаємо, 10 серпня 2018 року в Херсонський морський торговельний порт зайшло судно Mekhanik Pogodin, яке належить російській компанії, що знаходиться в списку санкцій РНБО, через що воно було затримано.

Додамо, що команду російського судна Mekhanik Pogodin не затримували.

Українські Національні Новини

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