Місія ОБСЄ відвідала екіпаж російського судна "Механік Погодін", затриманого в Херсоні
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Делегація місії ОБСЄ відвідала екіпаж затриманого в Херсоні російського танкера "Механік Погодін". Про це повідомляється на сайті компанії-власника судна, передає УНН.
"За день до того на причал, до місця швартування судна, нарешті змогла потрапити делегація місії ОБСЄ і поставити екіпажу питання про здоров'я і умови життя. Запрошення капітана піднятися на борт судна інспектори ОБСЄ не прийняли, так як їх мандат поширюється тільки на територію України", - йдеться в повідомленні.
Також в повідомленні зазначено, що екіпаж забезпечений усіма необхідними продуктами харчування і медикаментами, у моряків є можливість залишати в разі необхідності судно, а також в будь-який час зв'язуватися з родичами і близькими. Танкер повністю готовий до відплиття і знаходиться біля причалу в очікуванні дозволу на відхід.
Нагадаємо, постійний представник Президента України в АР Крим Борис Бабін повідомив, що 10 серпня 2018 року в Херсонський морський торговельний порт зайшло судно Mekhanik Pogodin, яке належить російській компанії, що знаходиться в списку санкцій РНБО.