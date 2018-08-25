Миссия ОБСЕ посетила экипаж российского судна "Механик Погодин", задержанного в Херсоне

"Днем ранее на причал, к месту швартовки судна, наконец смогла попасть делегация миссии ОБСЕ и задать экипажу вопросы о здоровье и условиях жизни. Приглашение капитана подняться на борт судна инспекторы ОБСЕ не приняли, так как их мандат распространяется только на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечено, что экипаж обеспечен всеми необходимыми продуктами питания и медикаментами, у моряков есть возможность покидать в случае необходимости судно, а также в любое время связываться с родственниками и близкими. Танкер полностью готов к отплытию и находится у причала в ожидании разрешения на отход.

Напомним, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин сообщил, что 10 августа 2018 года в Херсонский морской торговый порт зашло судно Mekhanik Pogodin, которое принадлежит российской компании, находящейся в списке санкций СНБО.