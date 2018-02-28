Суд отказался принять решение о задержании Игоря Калетника

"Постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева, которым было отказано в удовлетворении ходатайства прокурора о предоставлении разрешения на задержание (Калетника - ред.) с целью его повода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей - оставить без изменений", - говорится в постановлении.

Суд объяснил свое решение тем, что стороной обвинения не доказано наличие рисков, а также процессуальный статус лица, исключает возможность применения меры пресечения.

Кроме того, как говорится в постановлении, в материалах производства не содержится данных о том, что Калетнику было сообщено о подозрении в соответствии с УПК.

Напомним, ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве от 27 ноября 2015 года по подозрению Игоря Калетника в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия), ч.2 ст.366 (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия) УК Украины при организации и проведении 16 января 2014 года в ВРУ голосования путем поднятия руки за "диктаторские законы Януковича".

Как сообщал УНН, имущество и активы Калетника в Украине и заграницей не арестовывали.