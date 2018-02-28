Суд відмовився ухвалити рішення про затримання Ігоря Калєтніка

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва залишив без змін ухвалу Печерского районного суду, який не задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про затримання екс-голови Державної митної служби Ігора Калєтніка для приводу його до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.