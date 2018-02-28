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Суд відмовився ухвалити рішення про затримання Ігоря Калєтніка

Суд відмовився ухвалити рішення про затримання Ігоря Калєтніка

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 лютого. УНН. Апеляційний суд Києва залишив без змін ухвалу Печерского районного суду, який не задовольнив клопотання Генеральної прокуратури про затримання екс-голови Державної митної служби Ігора Калєтніка для приводу його до суду з метою обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Про це йдеться у рішенні суду, передає УНН.

“Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва, якою було відмовлено в задоволенні клопотання прокурора про надання дозволу на затримання (Калєтніка — ред.) з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою — залишити без змін”, — йдеться в ухвалі.

Суд пояснив своє рішення тим, що стороною обвинувачення не доведено наявність ризиків, а також процесуальний статус особи, що виключає можливість застосування запобіжного заходу.

Крім того, як ідеться в ухвалі, у матеріалах провадження не міститься даних про те, що Калєтніку було повідомлено про підозру відповідно до КПК.

Нагадаємо, ГПУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні від 27 листопада 2015 року за підозрою Ігоря Калєтніка у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки), ч.2 ст.366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) КК України, під час організації і проведення 16 січня 2014 року у ВРУ голосування шляхом підняття руки за “диктаторські закони Януковича”.

Як повідомляв УНН, майно та активи Калєтніка в Україні та закордоном не арештовували.

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