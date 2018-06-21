Суд отказался надеть на Мартыненко браслет
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Шевченковский районный суд Киева во время подготовительного заседания отказал прокурору САП в возложении на бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и пяти других фигурантов дела процессуальные обязанности, в частности ношение электронного средства контроля. Такое решение объявила председательствующая судья Оксана Голуб, передает корреспондент УНН.
Во время подготовительного заседания прокурор САП подал ходатайство об изменении меры пресечения для Николая Мартыненко, Валерия Василькова, Руслана Журило, Сергея Переломы, Александра Сорокина и Владимира Богданца, которое заключалось в возложении процессуальных обязанностей, а именно: являться по первому требованию в суд и к прокурору, запрет выезда за пределы Киева и Киевской области, сдать на хранение загранпаспорта, запретить общение между собой за пределами судебного процесса.
Также прокуратура настаивала в своих ходатайствах на ношении электронных средств контроля почти для всех фигурантов, в том числе по Мартыненко.
Отметим, что предыдущие обязанности, которые были возложены в свое время на Мартыненко и других, или истекли, или суд их не продлил.
Судьи не удовлетворили ходатайство стороны обвинения.
Напомним, 4 января 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила расследование уголовного производства в отношении народного депутата Николая Мартыненко.
9 января НАБУ предоставило Мартыненко и его защите материалы дела для ознакомления.
20 апреля 2017 года сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст.191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК). НАБУ и САП ходатайствовали об аресте экс-нардепа на 60 суток с возможностью 300 млн грн залога.
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн долл. США.
Напомним, суд отдал Мартыненко на поруки нардепам и министрам.