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Суд отказал защите Мартыненко в признании недопустимыми доказательств из Швейцарии

Киев • УНН

 • 8824 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева сегодня продолжил исследовать документы из банков Швейцарии в уголовном производстве в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и других лиц. Об этом сообщили УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Суд отказал защите Мартыненко в признании недопустимыми доказательств из Швейцарии

По информации прокуратуры, суд сегодня рассмотрел два ходатайства защиты Мартыненко о том, чтобы не исследовать доказательства, полученные из банков Швейцарии, поскольку они являются недопустимыми. В их рассмотрении отказано.

"Сегодня исследовали на английском языке материалы из банка Hottinger и банка Fortis в Швейцарии, где были открыты счета компании "Брадкрест" (BRADCREST INVESTMENTS SA, которую следствие связывает с Мартыненко - ред.). Перевод этих документов не исследовали, но исследовали украинские документы, где были копии паспортов Мартыненко и Скаленко (Павел Скаленко, еще один подозреваемый по делу, где фигурирует Мартыненко. Он сейчас находится в розыске - ред.)", - рассказали в САП.

Также, как отметили в прокуратуре, сегодня приобщили к материалам запрос Швейцарии в Генеральную прокуратуру, который они направляли еще в 2015 году.

На сегодняшнем заседании, сообщили в САП, также были исследованы договор между компанией "Шкода" и компанией "Брадкрест" о предоставлении так называемых агентских услуг по продвижению якобы продуктов "Шкода".

Кроме того, сегодня были исследованы документ, отметили в ведомстве, где установлено, что бенефициаром компании "Брадкрест" является Мартыненко.

В САП также рассказали, что следующее заседание было назначено на 24 декабря, но прокуроры сообщили суду, что не смогут прибыть на эту дату, потому очередное заседание состоится в 9:00 28 декабря.

Напомним, на прошлом заседании адвокаты Мартыненко попросили суд не изучать документы из банков Швейцарии.

Как сообщал УНН, 21 мая представители НАБУ и САП вручили бывшему народному депутату Николаю Мартыненко обвинительный акт.

22 мая САП направила в суд обвинительный акт в отношении Мартыненко и еще пяти человек, обвиняемых в завладении чужым имуществом, легализации незаконно полученных доходов и создании преступной организации.

По информации САП, среди других Мартыненко инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом".

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