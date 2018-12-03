Адвокати Мартиненка попросили суд не вивчати документи з банків Швейцарії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва сьогодні приступив до дослідження документів з банків Швейцарії у кримінальному провадженні стосовно колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та інших осіб, але захист заявив клопотання про припинення їхнього дослідження, бо вважають їх недопустимими доказами. Про це повідомили УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.
"Сьогодні розпочали досліджувати документи зі швейцарських банків, які надійшли як відповідь на наш міжнародно-правовий запит. Але сторона захисту заявила клопотання, аби припинити їхнє дослідження, бо, на їхню думку, це недопустимі докази", - сказали у прокуратурі і запевнили, що ці документи є допустимими доказами і не підлягають додатковій перевірці.
Але, все ж таки, суд вирішив перенести розгляд кримінального провадження на 9 годину 10 грудня для того, щоб глибше ознайомитися з клопотанням захисту і долученими банківськими документами зі Швейцарії.
Крім того, як розповіли у прокуратурі, адвокати сьогодні оголосили відвід прокурору САП Роману Симківу, але суд відмовився його відсторонювати.
Як повідомляв УНН, 21 травня представники НАБУ та САП вручили колишньому народному депутатові Миколі Мартиненку обвинувальний акт.
22 травня САП направила до суду обвинувальний акт щодо Мартиненка та ще п’ятьох осіб, обвинувачених у заволодінні чужого майна, легалізації незаконно отриманих доходів та створенні злочинної організації.
За інформацією САП, серед інших Мартиненку інкримінується заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом".