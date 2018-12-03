Адвокати Мартиненка попросили суд не вивчати документи з банків Швейцарії

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва сьогодні приступив до дослідження документів з банків Швейцарії у кримінальному провадженні стосовно колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та інших осіб, але захист заявив клопотання про припинення їхнього дослідження, бо вважають їх недопустимими доказами. Про це повідомили УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.