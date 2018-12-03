Адвокаты Мартыненко попросили суд не изучать документы из банков Швейцарии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Шевченковский районный суд Киева сегодня приступил к исследованию документов из банков Швейцарии в уголовном производстве в отношении бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко и других лиц, но защита заявила ходатайство о прекращении их исследования, так как считают их недопустимыми доказательствами. Об этом сообщили УНН в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
"Сегодня начали исследовать документы из швейцарских банков, которые поступили в ответ на наш международно-правовой запрос. Но сторона защиты заявила ходатайство, чтобы прекратить их исследования, поскольку, по их мнению, это недопустимые доказательства", - сказали в прокуратуре и заверили, что эти документы являются допустимыми доказательствами и не подлежат дополнительной проверке.
Но, все же, суд решил перенести рассмотрение уголовного производства на 10 декабря на 9:00 для того, чтобы глубже ознакомиться с ходатайством защиты и приобщенными банковскими документами из Швейцарии.
Кроме того, как рассказали в прокуратуре, адвокаты сегодня объявили отвод прокурору САП Роману Сымкиву, но суд отказался его отстранять.
Как сообщал УНН, 21 мая представители НАБУ и САП вручили бывшему народному депутату Николаю Мартыненко обвинительный акт.
22 мая САП направила в суд обвинительный акт в отношении Мартыненко и еще пяти человек, обвиняемых в завладении чужым имуществом, легализации незаконно полученных доходов и создании преступной организации.
По информации САП, среди других Мартыненко инкриминируется завладение средствами ГП "НАЭК "Энергоатом".