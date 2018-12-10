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Суд відмовив захисту Мартиненка у визнанні недопустимими доказів зі Швейцарії

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Шевченківський районний суд Києва сьогодні продовжив досліджувати документи з банків Швейцарії у кримінальному провадженні стосовно колишнього народного депутата України Миколи Мартиненка та інших осіб. Про це повідомили УНН у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Суд відмовив захисту Мартиненка у визнанні недопустимими доказів зі Швейцарії

За інформацією прокуратури, суд сьогодні розглянув два клопотання захисту Мартиненка стосовно того, аби не досліджувати докази, отримані з банків Швейцарії, оскільки вони є недопустимими. У їхньому розгляді відмовлено.

"Сьогодні досліджували на англійській мові матеріали з банку Hottinger та банку Fortis у Швейцарії, де були відкриті рахунки компанії "Брадкрест" (BRADCREST INVESTMENTS S.A., яку слідство пов’язує з Мартиненком – ред.). Переклад цих документів не досліджували, але дослідили українські документи, де були копії паспортів Мартиненка і Скаленка (Павло Скаленко, ще один підозрюваний у справі, де фігурує Мартиненко. Він наразі перебуває у розшуку – ред.)", - розповіли у САП.

Також, як зауважили у прокуратурі, сьогодні долучили до матеріалів запит Швейцарії до Генеральної прокуратури, який вони направляли ще у 2015 році.

На сьогоднішньому засіданні, поінформували у САП, також було досліджено договір між компанією "Шкода" і компанією "Брадкрест" щодо надання так званих агентських послуг стосовно просування начебто продуктів "Шкода".

Крім того, сьогодні було досліджено документ, зауважили у відомстві, де встановлено, що бенефіціаром компанії "Брадкрест" є Мартиненко.

У САП також розповіли, що наступне засідання було призначене на 24 грудня, але прокурори повідомили суду, що не зможуть прибути на цю дату, тому чергове засідання відбудеться о 9:00 28 грудня.

Нагадаємо, на минулому засіданні адвокати Мартиненка попросили суд не вивчати документи з банків Швейцарії.

Як повідомляв УНН, 21 травня представники НАБУ та САП вручили колишньому народному депутатові Миколі Мартиненку обвинувальний акт.

22 травня САП направила до суду обвинувальний акт щодо Мартиненка та ще п’ятьох осіб, обвинувачених у заволодінні чужого майна, легалізації незаконно отриманих доходів та створенні злочинної організації.

За інформацією САП, серед інших Мартиненку інкримінується заволодіння коштами ДП "НАЕК "Енергоатом".

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