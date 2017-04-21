Суд отказал защите Н.Мартыненко в отводе следственного судьи

"Суд постановил, в удовлетворении заявления защитника Черезова отказать", - сказала судья Ада Педенко.

Она отметила, что сторона защиты не привела достаточных аргументов и доказательств предвзятости следственного судьи О.Бобровника, который рассматривает ходатайство САП об избрании Н.Мартыненко меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко.

Позже в НАБУ сообщили, что Н.Мартыненко инкриминируют создание преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17280000 долл.