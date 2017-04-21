Суд відмовив захисту М.Мартиненка у відводі слідчого судді

"Суд ухвалив, у задоволенні заяви захисника Черезова відмовити", - сказала суддя Ада Педенко.

Вона зазначила, що сторона захисту не навела достатніх аргументів і доказів щодо упередженості слідчого судді О.Бобровника, який розглядає клопотання САП про обрання М.Мартиненку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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Нагадаємо, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка.

Пізніше у НАБУ повідомили, що М.Мартиненку інкримінують створення злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).

За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол.