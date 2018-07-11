Суд отложил рассмотрение ходатайства на продление ареста Савченко

"Суд откладывает заседание на 11 июля на 16.00", - говорится в постановлении суда.

Напомним, в начале заседания суд объявил заявления адвокатов Савченко, что они не могут прибыть в определенное судом время из-за занятости в других делах, а потому просили перенести время начала судебного заседания.



15 мая 2018 следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч .3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.