Суд відклав розгляд клопотання на продовження арешту Савченко
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. Шевченківський районний суд Києва на прохання адвокатів відклав з 14.00 на 16.00 розгляд клопотання Генеральної прокуратури України щодо продовження арешту народному депутату Надії Савченко, передає кореспондент УНН.
"Суд відкладає засідання на 11 липня на 16.00", - йдеться в ухвалі суду.
Нагадаємо, на початку засідання суд оголосив заяви адвокатів Савченко, що вони не можуть прибути у визначений судом час через зайнятість в інших справах, а тому просили перенести час початку судового засідання.
15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.