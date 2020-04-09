Суд отложил рассмотрение апелляции на залог в 100 млн грн Микитасю
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила на 16 апреля рассмотрение апелляционной жалобы защиты о применении в отношении экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася залога в размере 100 млн гривен и взыскании в доход государства 80 млн грн залога, передает корреспондент УНН.
Так, Апелляционная палата ВАКС перенесла на 16 апреля на 9:15 рассмотрение апелляционной жалобы защиты о применении в отношении Микитася меры пресечения в виде залога в размере 100 млн гривен и взыскании в доход государства 80 млн грн залога.
Отметим, что рассмотрение перенесли из-за предоставления адвокату времени для ознакомления с материалами дела.
Как сообщалось, ВАКС применил в отношении экс-президента "Укрбуда" Максима Микитася меру пресечения в виде залога в 100 млн гривен.
Напомним, ВАКС взыскал в доход государства 80 млн грн залога с депутата Украины 8-го созыва Максима Микитася.
Экс-президента корпорации "Укрбуд" подозревают в махинациях с жильем для Нацгвардии. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины.