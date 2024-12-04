Суд Вьетнама оставил в силе казнь магната недвижимости за махинации на $12 миллиардов
Киев • УНН
Апелляционный суд Хошимина подтвердил смертный приговор 67-летней Труонг Милан за крупнейшую финансовую аферу в истории Вьетнама. Приговор может быть смягчен до пожизненного заключения при возврате 75% похищенных средств.
Вьетнамский суд города Хошимин во вторник оставил в силе приговор в виде смертной казни для 67-летней магнатки недвижимости Труонг Ми Лан за ее роль в деле о финансовых махинациях на сумму 304 триллиона донгов ($12,46 млрд), крупнейшей в истории страны. Об этом пишет AP, пишет УНН.
Детали
Суд отклонил апелляцию Труонг Ми Лан на приговор первой инстанции, добавив, что ее приговор в виде смертной казни может быть заменен пожизненным заключением, если она возместит 3/4 ущерба, что составляет примерно 11 миллиардов долларов США.
Адвокаты осужденной утверждали, что она вернула деньги, но суд не согласился с их доводами, поскольку существовали юридические проблемы с некоторыми арестованными активами, а органы прокуратуры не могли оценить их стоимость.
Также ее защитники отметили несколько смягчающих обстоятельств-Труонг Ми Лан признала вину, раскаялась и вернула часть суммы.
Однако суд постановил, что ее нарушения "негативно повлияли на банковскую деятельность, вызвали общественные беспорядки и подорвали доверие людей".
Напомним
Лю Лянге приговорили к смертной казни с двухлетней отсрочкой за взяточничество на сумму 17 млн долларов. Он незаконно одобрил кредиты на 3,32 млрд юаней, что привело к убыткам в 190 млн юаней.