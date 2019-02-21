Суд в РФ рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 53331 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 71490 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 127924 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 128594 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 128848 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124641 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 159422 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117793 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141394 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145258 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Суд в РФ рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

Суд в РФ рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

Киев  •  УНН

 • 8480 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Суд в России рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении Ферата Сайфуллаева, подозреваемого в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. Об этом сообщила пресс-служба правозащитной организации "Крымская солидарность", передает УНН.

"По информации от адвоката Эмиля Курбединова Омутнинский районный суд Кировской области РФ рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении (УДО) фигуранта "севастопольского дела Хизб ут-Тахрир" Ферата Сайфуллаева", - говорится в сообщении.

Адвокат отметил, что не сможет присутствовать на заседании, защиту Сайфуллаева будет осуществлять другой адвокат. Заседание запланировано на 13 марта в 13:30.

Как сообщал УНН, оккупационный суд Крыма в Симферополе арестовал на два месяца задержанного накануне Рустема Эмирусеинова, подозреваемого в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Напомним, Сайфуллаева задержали в апреле 2015 года по подозрению в участии в запрещенной в России организации. 7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам этого дела, присудив Сайфуллаеву 5 лет лишения свободы.

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