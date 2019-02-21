Суд в РФ рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении фигуранта "дела Хизб ут-Тахрир"

"По информации от адвоката Эмиля Курбединова Омутнинский районный суд Кировской области РФ рассмотрит вопрос об условно-досрочном освобождении (УДО) фигуранта "севастопольского дела Хизб ут-Тахрир" Ферата Сайфуллаева", - говорится в сообщении.

Адвокат отметил, что не сможет присутствовать на заседании, защиту Сайфуллаева будет осуществлять другой адвокат. Заседание запланировано на 13 марта в 13:30.

Как сообщал УНН, оккупационный суд Крыма в Симферополе арестовал на два месяца задержанного накануне Рустема Эмирусеинова, подозреваемого в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической.

Напомним, Сайфуллаева задержали в апреле 2015 года по подозрению в участии в запрещенной в России организации. 7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам этого дела, присудив Сайфуллаеву 5 лет лишения свободы.