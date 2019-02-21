Суд в РФ розгляне питання про умовно-дострокове звільнення фігуранта "справи Хізб ут-Тахрір"

"За інформацією від адвоката Еміля Курбедінова Омутнінський районний суд Кіровської області РФ розгляне питання про умовно-дострокове звільнення (УДЗ) фігуранта "севастопольського справи Хізб ут-Тахрір" Ферат Сайфуллаєва", - йдеться в повідомленні.

Адвокат зазначив, що не зможе бути присутнім на засіданні, захист Сайфуллаєва буде здійснювати інший адвокат. Засідання заплановано на 13 березня о 13:30.

Як повідомляв УНН, окупаційний суд Криму в Сімферополі заарештував на два місяці затриманого напередодні Рустема Емірусеінова, підозрюваного в причетності до організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Нагадаємо, Сайфуллаєвої затримали в квітні 2015 року з підозрою в участі в забороненій в Росії організації. 7 вересня 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону виніс вирок фігурантам цієї справи, присудивши Сайфуллаєву 5 років позбавлення волі.