Оккупационный суд Крыма на два месяца арестовал Емирусеинова
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Оккупационный суд Крыма в Симферополе арестовал на два месяца задержанного накануне Рустема Эмирусеинова, подозреваемого в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. Об этом сообщил в видеокомментарии адвокат задержанного Эмиль Курбединов, передает УНН со ссылкой на "Крымскую солидарность".
"Закончилось судебное заседание по Рустема Эмирусеинова ... Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 апреля 2019", - отметил адвокат.
По его словам, задержанному инкриминируют ч. 1 ст. 205-5 Уголовного кодекса РФ - "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Защита собирается подать апелляцию, однако не верит, что "суд" изменит свое решение. Эти действия происходят для того, чтобы позже передать документы в международные правозащитные инстанции.
Кроме того, заседание без оснований проходило в закрытом режиме, а Эмирусеинова, по словам адвоката, держали в "клетке".
Как сообщал УНН, оккупационный суд Крыма изберет меру пресечения трем задержанным крымским татарам .