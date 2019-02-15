Оккупационный суд Крыма на два месяца арестовал Емирусеинова

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 46298 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 62012 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 125618 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 127019 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 127882 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 124226 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 157806 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117765 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141367 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145242 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Оккупационный суд Крыма на два месяца арестовал Емирусеинова

Оккупационный суд Крыма на два месяца арестовал Емирусеинова

Киев  •  УНН

 • 8112 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Оккупационный суд Крыма в Симферополе арестовал на два месяца задержанного накануне Рустема Эмирусеинова, подозреваемого в причастности к организации "Хизб ут-Тахрир", которую в России считают террористической. Об этом сообщил в видеокомментарии адвокат задержанного Эмиль Курбединов, передает УНН со ссылкой на "Крымскую солидарность".

"Закончилось судебное заседание по Рустема Эмирусеинова ... Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 13 апреля 2019", - отметил адвокат.

По его словам, задержанному инкриминируют ч. 1 ст. 205-5 Уголовного кодекса РФ - "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации". Защита собирается подать апелляцию, однако не верит, что "суд" изменит свое решение. Эти действия происходят для того, чтобы позже передать документы в международные правозащитные инстанции.

Кроме того, заседание без оснований проходило в закрытом режиме, а Эмирусеинова, по словам адвоката, держали в "клетке".

Как сообщал УНН, оккупационный суд Крыма изберет меру пресечения трем задержанным крымским татарам .

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