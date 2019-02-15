Окупаційний суд Криму на два місяці арештував Емірусеінова

"Закінчилося судове засідання щодо Рустема Емірусеінова... Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 13 квітня 2019 року", - зазначив адвокат.

За його словами, затриманому інкримінують ч. 1 ст. 205-5 Кримінального кодексу РФ - "Організація діяльності терористичної організації і участь в діяльності такої організації". Захист збирається подати апеляцію, однак не вірить, що "суд" змінить своє рішення. Ці дії відбуваються для того, щоб пізніше передати документи в міжнародні правозахисні інстанції.

Крім того, засідання без жодних підстав проходило в закритому режимі, а Емірусеінова, за словами адвоката, тримали в "клітці".

Як повідомляв УНН, окупаційний суд Криму обере запобіжний захід трьом затриманим кримським татарам.