Суд в Калифорнии отказал в пересмотре соглашения о выплате концерном Volkswagen 10 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июля. УНН. Апелляционный суд девятого округа США в Сан-Франциско (штат Калифорния) в понедельник постановил оставить в силе соглашение о выплате немецким автоконцерном Volkswagen компенсации в размере 10 млрд долларов в связи с так называемым дизельным скандалом. Вердикт опубликован на сайте суда, передает УНН.
В 2016 году концерн достиг соглашения с американскими властями, согласно которому он обязался потратить около 10 млрд долларов на починку или выкуп примерно 475 тысяч проданных в США автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями. В этих машинах было установлено программное обеспечение (ПО), которое позволяло обойти имеющиеся в США жесткие требования относительно содержания вредных веществ в выхлопных газах. Соглашение было одобрено федеральным окружным судом в Сан-Франциско.
Многие физические и юридические лица обратились в апелляционный суд, чтобы оспорить договоренность. Одним из аргументов, в частности, было то, что должным образом не представлены интересы тех лиц в США, которые купили машины с данным ПО, однако продали их до заключения сделки между Volkswagen и американскими властями. Суд однако счел, что соглашение является справедливым, а интересы указанных лиц в полной мере учтены, поскольку они также получают компенсацию.
Расследования в отношении автогиганта были начаты не только в США, но и в странах Европы и Азии. В государствах ЕС разбирательства на этот счет еще продолжаются. В частности, 18 июня в ФРГ задержали главу автоконцерна Audi Руперта Штадлера в связи с “дизельным скандалом”. Кроме того, дело было возбуждено в отношении еще одного члена правления компании Audi, которая входит в группу Volkswagen. В его квартире прошли обыски.
Как сообщал УНН, Odebrecht заключила досудебное соглашение с властями Бразилии по делу о коррупции.