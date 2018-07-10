Суд в Каліфорнії відмовив у перегляді угоди про виплату концерном Volkswagen 10 млрд доларів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Апеляційний суд дев’ятого округу США в Сан-Франциско (штат Каліфорнія) в понеділок ухвалив залишити в силі угоду про виплату німецьким автоконцерном Volkswagen компенсації в розмірі 10 млрд доларів у зв’язку з так званим дизельним скандалом. Вердикт опублікований на сайті суду, інформує УНН.

У 2016 році концерн досяг угоди з американською владою, згідно з якою він зобов’язався витратити близько 10 млрд доларів на полагодження або викуп приблизно 475 тис проданих в США автомобілів з дволітровими дизельними двигунами. У цих машинах було встановлено програмне забезпечення (ПО), яке дозволяло обійти наявні в США жорсткі вимоги щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах. Угода була схвалена федеральним окружним судом в Сан-Франциско.

Багато фізичних та юридичних осіб звернулися до апеляційного суду, щоб оскаржити домовленість. Одним з аргументів, зокрема, було те, що належним чином не представлені інтереси тих осіб в США, які купили машини з даним ПЗ, проте продали їх до укладення угоди між Volkswagen і американською владою. Суд проте визнав, що угода є справедливою, а інтереси зазначених осіб у повній мірі враховані, оскільки вони також отримують компенсацію.

Розслідування щодо автогіганта були розпочаті не тільки в США, але і в країнах Європи і Азії. У державах ЄС розгляду на цей рахунок ще тривають. Зокрема, 18 червня в ФРН затримали главу автоконцерну Audi Руперта Штадлера в зв’язку з “дизельним скандалом”. Крім того, справа була порушена відносно ще одного члена правління компанії Audi, яка входить в групу Volkswagen. У його квартирі провели обшуки.

Як повідомляв УНН, Odebrecht уклала досудову угоду з владою Бразилії у справі про корупцію.

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