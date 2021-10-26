Суд в Амстердаме после 7 лет рассмотрения дела принял решение передать "скифское золото" Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Апелляционный суд в Амстердаме - после 7 лет рассмотрения дела в судебных инстанциях - принял решение о "скифском золоте" в пользу Украины, передает корреспондент УНН.
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На решение уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.
“Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! "Скифское золото" вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкульта за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем "скифское золото", а затем и Крым”, - написал он в Twitter.
Контекст
Скифское золото - коллекция из более чем 2 тыс. предметов, которые использовались для оформления выставки "Крым: золото и секреты Черного моря", которая проходила с февраля по август 2014 года в Музее Аллард Пирсона в Амстердаме.
Неопределенная ситуация с ней возникла после оккупации Москвой украинского Крыма в марте 2014 года. Свои права на экспонаты, вывезенные с полуострова, заявили музеи оккупированного Крыма и Украина. В связи с этим Университет Амстердама, курирующий работу Музея Аллард Пирсона, приостановил процедуру передачи ценностей до достижения договоренности между сторонами или решения вопроса в юридическом порядке.
14 декабря 2016 года Окружной суд Амстердама объявил решение о необходимости вернуть экспонаты Украине.
Суд признал, что предметы спорной музейной коллекции являются культурными ценностями, незаконно находящимися на территории Нидерландов. Суд подчеркнул, что музейные артефакты принадлежат государству Украина, которое имеет право потребовать возвращения музейной коллекции на основании положений Конвенции ЮНЕСКО.
Однако решение обжаловали. Апелляционный суд Амстердама 11 марта 2019 года начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину "скифского золота". В июле того же года суд Амстердама отложил решение.
В октябре 2020 года в Амстердаме удовлетворили ходатайство Украины об отводе одного из судей по делу о "скифском золоте". Как сообщили тогда в МИД, отвод состоялся из-за сомнений в беспристрастности судьи.
22 апреля Апелляционный суд Амстердама возобновил слушания по делу о "скифском золоте", назначив нового судью для рассмотрения дела.