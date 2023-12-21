Суд уменьшил залог экс-главе Верховного Суда Князеву до 20 млн гривен

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда уменьшила размер залога экс-главе Верховного Суда Всеволоду Князеву с 27 млн грн до 20 млн грн, передает корреспондент УНН.

Постановить новое постановление. Определить подозреваемому Князеву альтернативную меру пресечения в виде залога в размере 20 млн грн - сказал судья.

Однако суд оставил Князева под стражей до 2 февраля.

Дополнение

Апелляционная палата ВАКС и ВАКС постепенно уменьшают Князеву размер залога. Изначально суд определил ему залог в размере 107 миллионов гривен. После этого суды несколько раз уже уменьшали его размер.

Например, в декабре ВАКС уменьшил Князеву размер залога с 35 млн грн до 27 млн грн.

Всеволод Князев 15 мая был задержан на взятке общим объемом 2,7 млн долларов. Такое неправомерное вознаграждение должно было способствовать решению вопроса по делу, которое рассматривала Большая Палата Верховного Суда. Речь идет о деле относительно права собственности 40,19% акций Полтавского горно-обогатительного комбината (ПГОК) Ferrexpo. Своим решением орган оставил указанные акции связанным с Жеваго компаниям, отменив признание недействительными договоров купли-продажи, заключенных 20 лет назад.

Как подтвердили в НАБУ, председатель Верховного Суда Всеволод Князев получал деньги от людей, которые выступали за решение суда в пользу олигарха, экс-владельца банка "Финансы и Кредит" и бывшего нардепа Константина Жеваго.

В частности, в деле фигурирует определенное адвокатское объединение, которое, по сути, было своеобразным бэк-офисом и выступало посредником в организации взяток для судей. Под видом адвокатских услуг и юридического сопровождения, участники группировки договаривались с судьями о принятии решений в интересах их "клиентов" (физических или юридических лиц) за определенное "вознаграждение".

Отмечается, что 3 мая участники преступной организации получили первый транш, а 15 мая была передана вторая часть, которая фактически была зафиксирована на горячем при участии главы ВС, рассказал глава НАБУ Сергей Кривонос.

16 мая Верховный Суд выразил недоверие и прекратил полномочия Всеволода Князева как председателя ВС. Такое решение поддержали 140 членов ВС.

18 мая Высший совет правосудия дал разрешение на арест Князева.

В тот же день Высший антикоррупционный суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой 107 миллионов гривен залога.