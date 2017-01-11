Суд в США приговорил убийцу из Чарльстона к смертной казни
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Суд в США приговорил к смертной казни Диланна Руфа, признанного виновным в убийстве девяти человек в методистской церкви американского города Чарльстон в штате Южная Каролина. Казнь должна быть осуществлена путем смертельной инъекции, передает УНН со ссылкой на Deutsche Welle .
Деланию Руф, которому на момент совершения преступления был 21 год, в июня 2015 года ворвался в церковь Чарльстона, которую посещают преимущественно афроамериканцы, и более 70 раз выстрелил из пистолета по людям.
Из-за нападения погибли шесть женщин и трое мужчин, в том числе местный пастор и сенатор законодательного собрания штата Южная Каролина Клемент Пинкни.
Д.Руф признал себя виновным в совершенном преступлении, объяснив его расистскими мотивами. Обвинения против Д.Руфа состояло из 33 пунктов, включающих убийство и преступление на почве ненависти. Вынесенный вердикт стал первым в истории США смертным приговором за преступление на почве расовой ненависти.